Yaşlılar Haftası'nda Yaşlılık Platformu'ndan Önemli Uyarılar - Son Dakika
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Yaşlılar Haftası'nda Yaşlılık Platformu'ndan Önemli Uyarılar

Yaşlılık Platformu, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması için politikaların önemine vurgu yaptı.

18.03.2025 14:07
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(ANKARA) - Yaşlılık Platformu'ndan, Yaşlılar Haftası nedeniyle yapılan açıklamada, "Değişen sosyoekonomik ve demografik yapı göz önüne alınarak yürütülecek politikalar, yaşlı bireylerin toplumsal refahı, katılımı ve yaşam kalitesinin artmasına, dolayısıyla toplumun genel yaşam kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına duyarlı, hak temelli yaklaşım misyonu ile çalışmalarını sürdüren Yaşlılık Platformu olarak, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimizle tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyoruz" dedi.

Yaşlılık Platformu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünya genelinde yaşlı nüfus hızla artmaktadır. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 2024 yılında yaklaşık 833 milyon olan 65 yaş üstü birey sayısının, 2050 yılında 1,6 milyara ulaşması beklenmektedir. Yaşlılık, biyolojik bir süreç olmanın ötesinde, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerden de etkilenen karmaşık bir dönemdir. Bu süreçte, yaşlı bireylerin bağımsız, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak günümüzde yaşlılar, ekonomik, sağlık, sosyal ve hukuki açılardan çeşitli zorluklarla karşılaşmakta ve hızla değişen dünyaya uyum sağlamakta güçlük çekmekte, hak ettikleri kaliteli yaşam standartlarını elde edememektedirler.

Birleşmiş Milletler'in 'Onurlu Yaşlanma: Dünya Genelinde Yaşlı Bireyler için Bakım ve Destek Sistemlerinin Güçlendirilmesinin Önemi' olarak belirlediği temada yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına saygı gösterilen, destekleyici bir ortamda onurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak sistemlerin güçlendirilmesinin gerekliliği vurgulamaktadır.

Ayrıca, ülkemizde 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda, aile yapısının güçlendirilmesi, kuşaklar arası dayanışmanın artırılması ve yaşlı bireylerin aile içindeki rollerinin desteklenmesi, toplumsal bütünlüğümüz için hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda yaşlı bireylerin bağımsız, aktif ve sağlıklı olmaları için bakım ve destek sistemlerinin güçlendirilmesinin ve onları destekleyici fiziksel ve sosyal ortamların oluşturulmasının, ailenin güçlenmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın sağlanmasının gerekliliği her geçen gün artmaktadır. Bu açıdan, siyasi otoritelerin yaşlıların daha aktif, bağımsız ve mutlu bir yaşam sürmelerini mümkün kılacak yasal ve yapısal değişikliklere öncelik vermesi elzemdir. Sosyal güvenlik sisteminin, öncelikle ihtiyaç sahibi yaşlılarımızı kapsayacak şekilde ivedilikle genişletilmesi, onların birçok sorununu ortadan kaldıracaktır. Değişen sosyoekonomik ve demografik yapı göz önüne alınarak yürütülecek politikalar, yaşlı bireylerin toplumsal refahı, katılımı ve yaşam kalitesinin artmasına, dolayısıyla toplumun genel yaşam kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına duyarlı, hak temelli yaklaşım misyonu ile çalışmalarını sürdüren Yaşlılık Platformu olarak, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimizle tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyoruz."

Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, Politika, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlılar Haftası'nda Yaşlılık Platformu'ndan Önemli Uyarılar - Son Dakika

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