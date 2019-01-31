Son Dakika Haberleri: Yaşlılık Maaşımı Geç Çektin' Deyip, Huzurevi Çalışanını Yaraladı

Yaşlılık Maaşımı Geç Çektin' Deyip, Huzurevi Çalışanını Yaraladı

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Kemal K. (87), yaşlılık maaşını bankadan geç çektiği iddiasıyla tartıştığı, kaldığı huzurevinin görevlisi Hamdi Akgül'ü (56) bıçakla yaraladı.

Yaşlılık Maaşımı Geç Çektin' Deyip, Huzurevi Çalışanını Yaraladı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, Kemal K. (87), yaşlılık maaşını bankadan geç çektiği iddiasıyla tartıştığı, kaldığı huzurevinin görevlisi Hamdi Akgül'ü (56) bıçakla yaraladı. Akgül hastaneye kaldırılırken, Kemal K., gözaltına alındı.

Yenicami Mahallesi'ndeki Söke Hilmi Fırat Huzurevi'nde kalan Kemal K.,, iddiaya göre, 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşını bankadan geç çektiğini ileri sürdüğü huzurevi görevlisi Hamdi Akgül ile bugün saat 14.00 sıralarında tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kemal K., kavga sırasında eline geçirdiği bir bıçakla Akgün'ü kol, bacak ve yüzünden yaraladı. Koluna isabet eden bıçak darbesi damarını kesen Akgün, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Akgün, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, olayın ardından K.K.'yi gözaltına aldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:46 Kaynak: DHA

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