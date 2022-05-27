Yasmin Levy, 8 Haziran'da konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yasmin Levy, 8 Haziran'da konser verecek

27.05.2022 13:01
Yasmin Levy, 8 Haziran'da konser verecek

İsrailli sanatçı Yasmin Levy, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

İsrailli sanatçı Yasmin Levy, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Levy, Zorlu PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla 8 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca, Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses'in de aralarında bulunduğu birçok isimle çalıştı.

Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol Flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz Fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

Türk yaylı çalgılarının zengin tonlarıyla Flamenko gitarının tutkulu sesini buluşturan Yasmin Levy, viyolonsel ve piyano gibi Batı müziği enstrümanlarıyla Doğu'nun ritimlerini ritimlerini bir araya getiriyor.

YORUMLAR
500
Denizli'de 'Şebnem Şirin' Davası, 17 Haziran'a Ertelendi Denizli'de 'Şebnem Şirin' Davası, 17 Haziran'a Ertelendi İmamoğlu, Van'da 1 Haziran'da Yargılanacağı Davayı Değerlendirdi: 'Yurdumuzun Yargıç ve Savcılarına Güvenmek İstiyorum' İmamoğlu, Van'da 1 Haziran'da Yargılanacağı Davayı Değerlendirdi: 'Yurdumuzun Yargıç ve Savcılarına Güvenmek İstiyorum' Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak
Kaynak: AA

Ömer Faruk Tekbilek, İbrahim Tatlıses, Haziran, Konser, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasmin Levy, 8 Haziran'da konser verecek - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:01:52. #1.13#
SON DAKİKA: Yasmin Levy, 8 Haziran'da konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement