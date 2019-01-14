Son Dakika Haberleri: Yassıkışla Göleti Hizmete Açıldı

Yassıkışla Göleti Hizmete Açıldı

1 saat önce

Amasya'nın Göynücek ilçesinde sulama için kullanılan Yassıkışla Göleti, onarım çalışması sonrası hizmete açıldı.

Yassıkışla Göleti Hizmete Açıldı, System.String[]
Amasya'nın Göynücek ilçesinde sulama için kullanılan Yassıkışla Göleti, onarım çalışması sonrası hizmete açıldı.

Yassıkışla köyünde, heyelan sonucu dolan 44 bin 950 metreküp depolama hacmine sahip sulama göletinin, Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldıktan sonra onarım faaliyetleri tamamlandı.

Çalışmalar sonucu 22 bin metreküp malzeme çıkartılan Yassıkışla Göleti, kapasitesi de artırılarak 65 bin metreküp su depolama hacmine ulaştırılarak hizmete açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Göynücek, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu

İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 19:00:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yassıkışla Göleti Hizmete Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]