Yassıkışla Göleti Hizmete Açıldı
1 saat önce
Amasya'nın Göynücek ilçesinde sulama için kullanılan Yassıkışla Göleti, onarım çalışması sonrası hizmete açıldı.
Amasya
'nın Göynücek
ilçesinde sulama için kullanılan Yassıkışla Göleti, onarım çalışması sonrası hizmete açıldı.
Yassıkışla köyünde, heyelan sonucu dolan 44 bin 950 metreküp depolama hacmine sahip sulama göletinin, Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldıktan sonra onarım faaliyetleri tamamlandı.
Çalışmalar sonucu 22 bin metreküp malzeme çıkartılan Yassıkışla Göleti, kapasitesi de artırılarak 65 bin metreküp su depolama hacmine ulaştırılarak hizmete açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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