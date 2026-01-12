Yatağan Millet Bahçesi Yenileniyor

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatağan Millet Bahçesi'nde devam eden tadilat ve bakım-onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yenileme sürecinin ardından alanın daha modern ve kullanışlı bir sosyal yaşam merkezi olarak Yatağanlıların hizmetine sunulacağını belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanı ve Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu ile Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan Yatağan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemelerde, Millet Bahçesi'nde yürütülen tadilat ile bakım-onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alındı. Çalışmaların mevcut durumu, yapılan düzenlemeler ve tamamlanma süreci değerlendirildi. Yetkililer, Yatağan Millet Bahçesi'nin yürütülen yenileme çalışmalarının ardından daha modern, daha kullanışlı ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Yatağanlıların hizmetine sunulacağını ifade etti. Tadilat ve bakım-onarım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Yatağan Millet Bahçesi'nin, ilçe halkının aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği önemli bir sosyal yaşam alanı olarak yeniden kapılarını açması bekleniyor. - MUĞLA