Yatağanlı Öğrenciler Okçulukta Şampiyon

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atan Yatağan 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, elde ettikleri derecelerle Yatağan'ın ve Muğla'nın gururu oldu.

Şampiyonada takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Aysima Aslan ve Esma Kuş ile bireysel kategoride Türkiye üçüncüsü olan Zeynep Sare Akarca, antrenörleri Dr. Ejder Sözen eşliğinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerden müsabaka süreci ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Çay, disiplinli çalışma, azim ve kararlılıkla elde edilen bu başarının tüm öğrencilere örnek olduğunu ifade etti. Okçuluk branşında kazanılan derecelerin, öğrencilerin yalnızca sportif değil; akademik ve kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İl Müdürü Çay, başarılı sporcuları yetiştiren ailelere ve Antrenör Dr. Ejder Sözen'e emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, genç sporcuların ilerleyen süreçte ulusal ve uluslararası alanda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Ziyaret, başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - MUĞLA