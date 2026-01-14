Yatağanlı Öğrenciler Okçulukta Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yatağanlı Öğrenciler Okçulukta Şampiyon

14.01.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatağan 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Türkiye Şampiyonasında önemli başarılar elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atan Yatağan 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, elde ettikleri derecelerle Yatağan'ın ve Muğla'nın gururu oldu.

Şampiyonada takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Aysima Aslan ve Esma Kuş ile bireysel kategoride Türkiye üçüncüsü olan Zeynep Sare Akarca, antrenörleri Dr. Ejder Sözen eşliğinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerden müsabaka süreci ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Çay, disiplinli çalışma, azim ve kararlılıkla elde edilen bu başarının tüm öğrencilere örnek olduğunu ifade etti. Okçuluk branşında kazanılan derecelerin, öğrencilerin yalnızca sportif değil; akademik ve kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İl Müdürü Çay, başarılı sporcuları yetiştiren ailelere ve Antrenör Dr. Ejder Sözen'e emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, genç sporcuların ilerleyen süreçte ulusal ve uluslararası alanda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Ziyaret, başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yatağanlı Öğrenciler Okçulukta Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:02:37. #7.11#
SON DAKİKA: Yatağanlı Öğrenciler Okçulukta Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.