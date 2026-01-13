Yatağanspor\'da Teknik Direktör değişikliği

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Yatağanspor, Teknik Direktör Mustafa Yıldırım ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp yönetimi ile Teknik Direktör Mustafa Yıldırım arasında gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Mustafa Yıldırım'ın görev süresi boyunca kulübe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. - MUĞLA