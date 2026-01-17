Yatırım Fonları ve BES'te Yükseliş - Son Dakika
Yatırım Fonları ve BES'te Yükseliş

17.01.2026 11:17
Yatırım fonları %1,56, BES fonları %2,06 değer kazandı; en çok kazanan Borsa Yatırım Fonları.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,56 ve BES fonları yüzde 2,06 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4 ile "Borsa Yatırım Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,52 ile "Fon Sepeti Fonu"nda görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 1,561753216
Borsa Yatırım Fonları4,00272
Borçlanma Araçları Fonları0,376717
Fon Sepeti Fonları3,57844
Hisse Senedi Fonları3,561687
Karma ve Değişken Fonlar2,0514513
Katılım Fonları1,76872
Kıymetli Maden Fonları2,63231
Para Piyasası Fonları0,70741
Serbest Fon1,181105171
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,0637218
Başlangıç Fonları0,72100
Borçlanma Araçları0,082816
Değişken2,451341
Devlet Katkısı1,27120
Endeks2,9340
Fon Sepeti Fonu3,52230
Hisse Senedi3,50350
Karma1,7780
Katılım2,96370
Kıymetli Madenler2,93160
OKS Katılım1,15240
OKS Standart0,66100
Para Piyasası0,71120
Standart0,84130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,3221
(Sürecek)

Kaynak: AA

