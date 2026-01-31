Yatırım ve BES Fonları Yükselişte - Son Dakika
Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Yükselişte

31.01.2026 11:34
Bu hafta yatırım fonları %2,46, BES fonları %4,12 değer kazandı; gerileyen fon yok.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 15,19 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 15,61 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 2,461826149
Borsa Yatırım Fonları7,39290
Borçlanma Araçları Fonları0,85840
Fon Sepeti Fonları6,45880
Hisse Senedi Fonları5,331741
Karma ve Değişken Fonlar2,641509
Katılım Fonları3,78890
Kıymetli Maden Fonları15,19250
Para Piyasası Fonları0,81750
Serbest Fon1,631141139
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 4,123901
Başlangıç Fonları1,02100
Borçlanma Araçları1,05440
Değişken4,071341
Devlet Katkısı3,90120
Endeks8,5040
Fon Sepeti Fonu5,81230
Hisse Senedi5,84350
Karma4,1680
Katılım4,14370
Kıymetli Madenler15,61170
OKS Katılım1,56240
OKS Standart2,34100
Para Piyasası1,02120
Standart2,69130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,6830
(Sürecek)

Kaynak: AA

