Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,00
|5,52
|26,81
|Torunlar GMYO
|4,10
|3,59
|14,21
|Net Holding
|2,64
|2,36
|11,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,56
|31,90
|11,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,66
|8,72
|10,78
|Aksa
|8,04
|7,27
|10,59
|İş GMYO
|1,99
|1,80
|10,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,02
|27,36
|9,72
|Tat Gıda
|12,25
|11,21
|9,28
|Odaş Elektrik
|3,18
|2,92
|8,90
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|14,25
|14,84
|-3,98
|Alarko GMYO
|17,48
|17,87
|-2,18
|Şişe Cam
|6,91
|7,04
|-1,85
|Migros Ticaret
|41,60
|42,32
|-1,70
|Aselsan
|18,11
|18,40
|-1,58
|Doğuş Otomotiv
|15,63
|15,88
|-1,57
|Çimsa
|13,45
|13,65
|-1,47
|Borusan Mannesmann
|15,75
|15,95
|-1,25
|Anadolu Grubu Holding
|19,34
|19,56
|-1,12
|Pınar Et ve Un
|25,10
|25,38
|-1,10
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|6.731.464.797
|Garanti Bankası
|6.375.475.859
|Petkim
|5.392.503.538
|Odaş Elektrik
|4.543.040.249
|Aselsan
|4.254.429.543
|Kardemir (D)
|3.149.360.998
|Tüpraş
|2.990.594.994
|Zorlu Enerji
|2.887.485.329
|Türk Hava Yolları
|2.506.416.861
|Türkiye Sigorta
|2.183.489.736
(Son)
- Kaynak: AA
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