Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,57
|3,77
|21,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,40
|20,10
|16,42
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,14
|15,79
|Ereğli Demir Çelik
|20,00
|17,92
|11,61
|Brisa
|23,36
|20,96
|11,45
|Kardemir (D)
|7,85
|7,26
|8,13
|Tofaş Oto. Fab.
|32,78
|30,32
|8,11
|Aksa Enerji
|12,83
|11,87
|8,09
|Otokar
|291,50
|270,20
|7,88
|Verusa Holding
|47,84
|44,38
|7,79
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|891,70
|962,70
|-7,38
|Logo Yazılım
|36,18
|37,90
|-4,54
|Borusan Yat. Paz.
|297,00
|310,80
|-4,44
|TAV Havalimanları
|22,56
|23,56
|-4,24
|Odaş Elektrik
|1,78
|1,85
|-3,78
|Zorlu Enerji
|1,78
|1,85
|-3,78
|Bera Holding
|11,08
|11,50
|-3,65
|Sasa Polyester
|28,84
|29,90
|-3,55
|Jantsa Jant Sanayi
|71,05
|73,50
|-3,33
|Kervan Gıda
|16,24
|16,72
|-2,87
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.660.528.654
|Kardemir (D)
|3.690.239.057
|Türk Hava Yolları
|3.431.137.579
|Ereğli Demir Çelik
|3.353.190.142
|Petkim
|2.295.217.943
|Karsan Otomotiv
|2.186.483.942
|Sasa Polyester
|1.977.659.890
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.893.319.591
|Aselsan
|1.723.349.980
|Şişe Cam
|1.572.070.377
(Son)
Kaynak: AA
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