Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

16.01.2021 11:01
Yatırımcı rehberi (3), System.String[]

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,02 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,02 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 2,66 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,24 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,08 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,4930427330
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4671683
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,8019162
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,9868635
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,0371710
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2135287
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,6613013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3027270
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,0226221547
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,40554411
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,76220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,2429290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,431179720
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,0027270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,0816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2816160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi


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