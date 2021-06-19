Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,078615
|1,14
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077868
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,08477
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074404
|0,78
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024437
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,054372
|2,49
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068371
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016268
|2,23
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,049947
|1,02
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084114
|0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017804
|0,86
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038394
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032908
|0,63
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014013
|0,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029486
|0,44
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029375
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015954
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076549
|0,35
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,081101
|0,35
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077648
|0,35
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033840
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,075581
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105245
|-0,75
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109088
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019850
|-0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010499
|-0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023938
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010631
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,118676
|-3,58
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050691
|-3,47
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063279
|-3,39
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069245
|-2,99
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026231
|-2,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027189
|-2,23
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,074008
|-2,09
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025234
|-2,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087428
|-2,02
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,105991
|-2,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027277
|-2,56
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039196
|-2,56
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021163
|-1,72
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049313
|-1,66
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070186
|-1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|VEM Altın Katılım EYF
|0,056096
|-2,63
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052872
|-2,60
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032858
|-2,60
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053999
|-2,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054648
|-2,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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