YAVRU KEDİLER KURTARILDI - Son Dakika
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YAVRU KEDİLER KURTARILDI

27.05.2022 16:35

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde rögar borularında mahsur kalan 2 yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde rögar borularında mahsur kalan 2 yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Tarihi Hızırbey Camii'nin bahçesindeki rögar borularına giren yavru 2 kedinin çıkamadığı ihbarı üzerine olay yerine Eğirdir Belediyesi İtfaiye ve Kanalizasyon İşleri personelleri yönlendirildi. Gelen ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kedileri sağsalim kurtarmayı başardı. Kurtarılan kediler daha sonra kaçarak, bölgeden uzaklaştı.

YAVRU KEDİLER KURTARILDI
YAVRU KEDİLER KURTARILDI
YAVRU KEDİLER KURTARILDI
YAVRU KEDİLER KURTARILDI

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

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