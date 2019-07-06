Yavru köpeği süpürge ile dereye atan temizlik işçisine 773 lira para cezası
55 dakika önce
Yavru köpeği süpürge ile dereye atan temizlik işçisine 773 lira para cezasıRİZE - Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
Yavru köpeği süpürge ile dereye atan temizlik işçisine 773 lira para cezası
RİZE - Rize
'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi.
Rize'nin Kalkandere
ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Sefer K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. Sefer K.'nın köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansırken, o görüntüler üzerine temizlik işçisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kalkandere Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sefer K.'ya hayvanlara kötü muameleden dolayı 773 lira idari para cezası kesildi.
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