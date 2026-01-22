Yavuz'dan Yılın Kareleri Oylamasına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yavuz'dan Yılın Kareleri Oylamasına Destek

Yavuz\'dan Yılın Kareleri Oylamasına Destek
22.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali İhsan Yavuz, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yavuz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih eden Yavuz, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde","Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi","Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karesini seçti.

Yavuz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuğun yaşam mücadelesini gösteren fotoğrafa oy verdi.

"İnsan haklarının, milletlerarası hukukun adeta eridiğini görüyorum burada"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir dramın yaşandığını, insanların yanı sıra doğanın ve tüm canlıların etkilendiğini söyledi.

Bu dramın merkezinde en fazla çocukların, kadınların ve annelerin yer aldığını belirten Yavuz, tercihini kullandığı Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'ye ait fotoğrafa ilişkin şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafta bir yandan anne şefkatini ve bir annenin hayata tutunma, evladını koruma arzusunu diğer yandan da kucağındaki evladına baktığımda dünyanın, özellikle Batı'nın düştüğü durumu görüyoruz. Hani insan hakları, hayvan hakları vardı, hani evrensel hukuk, milletlerarası hukuk vardı. Tüm bunların, o çocuk nasıl kilo kaybetmişse, erişmişse, o evrensel hukukun, insan haklarının, milletlerarası hukukun adeta eridiğini görüyorum burada. Sadece dilde kaldığını, halbuki varsa milletlerarası hukuk o kendisini burada göstermeliydi. Olmadığının resmini görüyoruz."

Yavuz, yarışmada yer alan fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz'dan Yılın Kareleri Oylamasına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
08:16
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:33:51. #7.11#
SON DAKİKA: Yavuz'dan Yılın Kareleri Oylamasına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.