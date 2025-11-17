Yavuz Selim Sahası Amatör Futbola Kazandırılacak

(TRABZON) - Ortahisar Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yavuz Selim Sahası'nın yeniden amatör futbola kazandırılması gerektiğini dile getiren eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'a teşekkür ederek, "Saha hazır, tribün hazır, Avni Aker'in nostaljisi orada hazır, o ruhu yeniden yaşatmamız lazım" dedi.

Eski futbol hakemi ve yorumcu Ahmet Çakar, eski hakem Hamza Mısır ile birlikte Başkan Kaya'yı ziyaret etti. Trabzon ziyaretinde "Yavuz Selim Sahası'nın yeniden yapılması ve oradaki amatör ruhun geri gelmesi" söylemi için Çakar'a teşekkür eden Kaya, Çakar'ın bu konuyu her fırsatta dile getirdiğini hatırlatarak, "Hocam Trabzon'a gelir gelmez çok doğru bir adım attınız, Yavuz Selim'e gittiniz ve bizim kanayan yaramıza parmak bastınız. Çok doğru bir tespitte bulundunuz, sizi tebrik ederim" diye konuştu.

"Mutlaka Trabzon amatör futboluna kazandırılması gerekiyor"

Yavuz Selim Sahası'nın yapılabilecek bir durumda olup olmadığıyla ilgili Çakar'ın sorusuna cevap veren Kaya, "Kesinlikle yapılabilecek bir durumda. Belediye Başkan adaylığım sürecinde hem ben hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız, söz vermiştik. Yavuz Selim Trabzon futbolunun mabedidir, orada hepimizin anıları var. Trabzon bir futbolcu tarlasıdır, şehir insanının futbola genetik bir yatkınlığı var. Yavuz Selim'den de çok büyük değerler yetişti. Ben de orada amatör futbol oynadım. Dolayısıyla Yavuz Selim hepimiz için çok özel bir yerdir. Mutlaka Trabzon amatör futboluna kazandırılması gerekiyor. 'Bunu yapıyoruz' iradesini ortaya koyduğumuz anda yapılabilecek bir yer. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da o konuda sözü var. Hemen tribünlerin önünde bir alan var, o alanı çevirelim ve belli maçların oynanacağı şekle dönüştürelim istiyoruz. Orada amatör maçlar oynanabilir. Saha hazır, tribün hazır, Avni Aker'in nostaljisi orada hazır, o ruhu yeniden yaşatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un coğrafi olarak uygun olmamasına rağmen şehirde futbola genetik bir yatkınlığın olduğunu belirten Çakar, Yavuz Selim Sahası konusundaki kararlılığı için Kaya'ya teşekkür etti.