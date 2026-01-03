Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Rüzgar Uyarısı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nde Rüzgar Uyarısı
03.01.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şiddetli rüzgar nedeniyle köprüde hız limitleri 60 km/s'ye düşürüldü. Sürücüler dikkatli olmalı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hızı zaman zaman saatte 90 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle sürücülerin uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 kilometre/saat üzeri ve zaman zaman anlık 90 kilometre/saati geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2'nci alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere değişken mesaj işaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 kilometre/saate düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Rüzgar Uyarısı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:20:23. #7.11#
SON DAKİKA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.