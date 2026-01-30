Yaya Geçidini Kullanmadı, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Yaya Geçidini Kullanmadı, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Yaya Geçidini Kullanmadı, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
30.01.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de yaya geçidini kullanmadan yola çıkan Maryam Khalilova, otobüs kazasında ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya üst geçidini kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Maryam Khalilova (64), 234 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Haziran 2015 saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu Kalburt mevkinde meydana geldi. Kenan K. (48) yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahıska Türkü Maryam Khalilova'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü Kenan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Maryam Khalilova, hastanede 234 gün (7 ay 20 gün) süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kadının cenazesi, morgda yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaya Geçidini Kullanmadı, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:56:45. #7.11#
SON DAKİKA: Yaya Geçidini Kullanmadı, 234 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.