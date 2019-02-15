Son Dakika Haberleri: Yayalara Ulaşım Kolaylığı Sağlanıyor

Yayalara Ulaşım Kolaylığı Sağlanıyor

1 saat önce

Bartın Belediyesi yaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Orduyeri Mahallesi 234. Sokak'ta merdiven oluşturmak üzere çalışmalara başladı.

Yayalara Ulaşım Kolaylığı Sağlanıyor, System.String[]
Bartın Belediyesi yaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Orduyeri Mahallesi 234. Sokak'ta merdiven oluşturmak üzere çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, çalışmayla ilgili açıklamasında vatandaşlardan gelen talepler üzerine Orduyeri Mahallesi 234. Sokak'ta merdivenle geçiş sağlayıp yaşanan ulaşım sıkıntısını çözeceklerini söyledi.

Akın açıklamasında "Hizmetlerimize vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yön vermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Orduyeri Mahallesi 234. Sokak'ta ulaşımda sıkıntı yaşandığı bildirilen bir noktaya merdivenle ulaşım kolaylığı sağlamak üzere çalışma başlattık. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde vatandaşlardan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda devam edecek" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

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