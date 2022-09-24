Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!

24.09.2022 11:32
Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!

Bundan bir sene önce Netflix'te yayınlanarak dünya genelinde oldukça büyük kitlelerde ses getirmeyi başaran dizi Squid Game'den büyük sürpriz geldi. İşte uzun süredir merak edilen o sahne!

Geçtiğimiz yılın Eylül ayın yayınlanan Squid Game, dünya çapında çok izlenerek büyük bir başarı sergiledi. Büyük ödül için yarışan yarışmacıların olduğu dizi, 2. sezonuyla hayran kitlesini heyecanlandırmaya devam ediyor. Netflix, bugün Squid Game hayranlarının yüzünü güldürecek bir paylaşımda bulundu.

Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!

SQUID GAME'DEN YAYINLANMAYAN BIR SAHNE PAYLAŞILDI

Daha önce de dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk yaptığı bir röportaj esnasında dizinin silinen bir bölümünün olduğundan bahsetmişti. Bunun ardından da Netflix tarafından bugün " İlk sezonda elenip, yayınlanmayan bir sahne varmış" şeklinde yapılan paylaşım milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!

YEPYENİ BİR HİKAYE GELİYOR!

Netflix'te yayınlandığı günden itibaren dizi severlerin ilgi odağı olan Squid Game'in yönetmeni olan Hwang Dong-hyuk, Dünya çapında diziyi beğenen herkese teşekkür etti ve 2. sezonu heyecanla beklemelerini söyledi.

Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!

SQUID GAME ''EN IYI DRAMA DIZISI'' DALINDA ADAY GÖSTERİLDİ

Netflix'in geçtiğimiz bir yıl içerisindeki en başarılı yapımı olan Squid Game, Emmy Ödülleri'nde kendine yer buluyor. En İyi Drama Dizisi dalında aday gösterilen dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-Jae, Drama Dizisinde En İyi Başrol ödülünü kazandı. Bu başarılar yapım için olağan görülse de Emmy Ödülleri'nde ana dili İngilizce olmayan bir dizi için büyük bir başarı oldu. Öyle ki Lee Jung-Jae, bu ödülü kazanan ilk Asyalı oyuncu olarak tarihe geçti.

Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!

NETFLIX AÇIKLADI: SQUID GAME GERÇEK OLUYOR!

Dünyanın dört bir yanından 456 adayın katılacağı yarışmanın ödülü 4.56 milyon dolar olarak açıklandı. Kaybedenler ise dizideki gibi ölmek yerine evlerine eli boş bir şekilde dönecekler. Netflix, 2023 yılında çekimlerine başlayacağı program için başvuruları kabul etmeye başladı. Katılımcıların en az 21 yaşında olması gerektiği belirtilirken İngilizce bilmeleri de şart koşuluyor. Ayrıca programın çekimleri için 2023 yılının ilk çeyreğinde katılımcılardan en az 4 haftalık bir boşluk talep ediliyor. 456 kişilik katılımcı sayısı da dizideki rakama atıfta bulunuyor.

Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!

SQUİD GAME'İN KONUSU NEDİR?

Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce kişi bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, katılanlar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan katılımcılar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!
YORUMLAR
500
Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi Fiona Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da 588 bin kişinin elektriğe erişimi yok Fiona Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da 588 bin kişinin elektriğe erişimi yok Eskişehir'de 'Nitelikli Cinsel Saldırı' Suçlamasıyla Açılan Davanın Üçüncü Duruşması 27 Eylül'de Eskişehir'de 'Nitelikli Cinsel Saldırı' Suçlamasıyla Açılan Davanın Üçüncü Duruşması 27 Eylül'de
Kaynak: Shiftdelete

Squid Game, Dünya, Eylül, Teknoloji, Magazin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
14:17 Resmi tatili fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'ye bu kez kışlık alışveriş için akın ediyor
14:03 Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı
13:24 TikTok hesabında yayın açan Mehmet Ali Erbil, dans eden kadını ağzı açık izledi
13:20 Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi
12:57 Tamir ettiği çamaşır makinesinden 1,5 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
12:39 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 14:32:57. #1.11#
SON DAKİKA: Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement