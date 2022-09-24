Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!

Geçtiğimiz yılın Eylül ayın yayınlanan Squid Game, dünya çapında çok izlenerek büyük bir başarı sergiledi. Büyük ödül için yarışan yarışmacıların olduğu dizi, 2. sezonuyla hayran kitlesini heyecanlandırmaya devam ediyor. Netflix, bugün Squid Game hayranlarının yüzünü güldürecek bir paylaşımda bulundu.

SQUID GAME'DEN YAYINLANMAYAN BIR SAHNE PAYLAŞILDI

Daha önce de dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk yaptığı bir röportaj esnasında dizinin silinen bir bölümünün olduğundan bahsetmişti. Bunun ardından da Netflix tarafından bugün " İlk sezonda elenip, yayınlanmayan bir sahne varmış" şeklinde yapılan paylaşım milyonlarca kişi tarafından izlendi.

YEPYENİ BİR HİKAYE GELİYOR!

Netflix'te yayınlandığı günden itibaren dizi severlerin ilgi odağı olan Squid Game'in yönetmeni olan Hwang Dong-hyuk, Dünya çapında diziyi beğenen herkese teşekkür etti ve 2. sezonu heyecanla beklemelerini söyledi.

SQUID GAME ''EN IYI DRAMA DIZISI'' DALINDA ADAY GÖSTERİLDİ

Netflix'in geçtiğimiz bir yıl içerisindeki en başarılı yapımı olan Squid Game, Emmy Ödülleri'nde kendine yer buluyor. En İyi Drama Dizisi dalında aday gösterilen dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-Jae, Drama Dizisinde En İyi Başrol ödülünü kazandı. Bu başarılar yapım için olağan görülse de Emmy Ödülleri'nde ana dili İngilizce olmayan bir dizi için büyük bir başarı oldu. Öyle ki Lee Jung-Jae, bu ödülü kazanan ilk Asyalı oyuncu olarak tarihe geçti.

NETFLIX AÇIKLADI: SQUID GAME GERÇEK OLUYOR!

Dünyanın dört bir yanından 456 adayın katılacağı yarışmanın ödülü 4.56 milyon dolar olarak açıklandı. Kaybedenler ise dizideki gibi ölmek yerine evlerine eli boş bir şekilde dönecekler. Netflix, 2023 yılında çekimlerine başlayacağı program için başvuruları kabul etmeye başladı. Katılımcıların en az 21 yaşında olması gerektiği belirtilirken İngilizce bilmeleri de şart koşuluyor. Ayrıca programın çekimleri için 2023 yılının ilk çeyreğinde katılımcılardan en az 4 haftalık bir boşluk talep ediliyor. 456 kişilik katılımcı sayısı da dizideki rakama atıfta bulunuyor.

SQUİD GAME'İN KONUSU NEDİR?

Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce kişi bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, katılanlar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan katılımcılar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.