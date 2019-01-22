Son Dakika Haberleri: Yaylada Mahsur Kalan Dayı Yeğen Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Yaylada Mahsur Kalan Dayı Yeğen Jandarma Tarafından Kurtarıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar yaylasında yoğun kar yağışından dolayı yayla evinde bir haftadır mahsur kalan dayı ve yeğenini Jandarma ekipleri kurtardı.

Yaylada Mahsur Kalan Dayı Yeğen Jandarma Tarafından Kurtarıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar yaylasında yoğun kar yağışından dolayı yayla evinde bir haftadır mahsur kalan dayı ve yeğenini Jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bin 600 rakımlı Çığşar yaylasında bir gölet inşaatında bekçilik yapan Cengiz Erkek ve dayısı Mustafa Erkek yoğun kar yağışından dolayı yolların kapanması ile yayla evinde mahsur kaldılar. Evin bir bölümüne ise çığ düşmesi ile zor anlar yaşayan dayı-yeğen, durumu telefon ile yakınlarına ve Jandarmaya bildirdiler. Elektriklerin olmadığı yaylada bir hafta mahsur kalan dayı ile yeğeni, Jandarma ekipleri ve İl özel idare ekipleri iş makineleri ile yaptıkları yol açma çalışmasının ardından mahsur kaldıkları evden kurtardı.

Yetkililer, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Çığşar yaylasına gidilmemesi yönünde vatandaşları uyardı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

Andırın, Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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