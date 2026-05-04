Yayladağı’nda jandarmadan nokta operasyon: 37 göçmen yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yayladağı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla düzensiz göçmenlere geçit verilmezken, güvenlik güçlerinin titiz ve teknoloji destekli çalışması dikkat çekti.

DRON DESTEKLİ TAKİP SONUÇ VERDİ

Yayladağı ilçesi Yukarıpulluyazı Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, bölgedeki hareketliliği yakından takip etti. Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde dron teknolojisinden de faydalanıldı.

Dron destekli saha taraması sayesinde saklandıkları yerler tespit edilen şahıslara yönelik nokta operasyon düzenlendi. Operasyonun, planlı ve koordineli şekilde yürütülmesi sayesinde kısa sürede sonuç alındı.

37 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 36’sı Suriye, 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak ilgili birimlere teslim edildi.

Yakalanan göçmenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, yetkililer göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun