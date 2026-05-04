Yayladağı’nda jandarmadan nokta operasyon: 37 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yayladağı’nda jandarmadan nokta operasyon: 37 göçmen yakalandı

Yayladağı’nda jandarmadan nokta operasyon: 37 göçmen yakalandı
04.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 37 düzensiz göçmen yakalandı. Dron destekli çalışmalar sonucu tespit edilen şahıslar yakalanarak muhafaza altına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yayladağı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla düzensiz göçmenlere geçit verilmezken, güvenlik güçlerinin titiz ve teknoloji destekli çalışması dikkat çekti.

DRON DESTEKLİ TAKİP SONUÇ VERDİ

Yayladağı ilçesi Yukarıpulluyazı Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, bölgedeki hareketliliği yakından takip etti. Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde dron teknolojisinden de faydalanıldı.

Dron destekli saha taraması sayesinde saklandıkları yerler tespit edilen şahıslara yönelik nokta operasyon düzenlendi. Operasyonun, planlı ve koordineli şekilde yürütülmesi sayesinde kısa sürede sonuç alındı.

37 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 36’sı Suriye, 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak ilgili birimlere teslim edildi.

Yakalanan göçmenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, yetkililer göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Göçmen, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Göçmen Yayladağı’nda jandarmadan nokta operasyon: 37 göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi

15:05
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
14:58
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:10
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 15:31:26. #7.13#
SON DAKİKA: Yayladağı’nda jandarmadan nokta operasyon: 37 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.