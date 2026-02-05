Yayladere'de Elektrik Direkleri Helikopterle Onarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yayladere'de Elektrik Direkleri Helikopterle Onarıldı

Yayladere\'de Elektrik Direkleri Helikopterle Onarıldı
05.02.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar yağışı nedeniyle devrilen direkler, Jandarma helikopteriyle ulaştırılan ekip tarafından onarıldı.

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyünde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direkleri jandarmaya ait helikopterle ulaştırılan ekiplerin çalışmasıyla onarıldı.

Kentte önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyü, 2 elektrik direğinin devrilmesi sonucu elektriksiz kaldı. Yolların kapalı ve arazinin sarp olduğu bölgede karadan müdahale mümkün olmayınca çalışma havadan yapıldı. Bu kapsamda sabah saatlerinde Tunceli'den havalanan Jandarma helikopteriyle enerji şirketine bağlı 10 kişilik teknik ekip arıza noktasına ulaştırıldı. Dondurucu soğuk altında yürütülen çalışmalarla devrilen direkler onarılarak enerji nakil hattı yeniden devreye alındı ve köye elektrik verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Jandarma, Ulaşım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayladere'de Elektrik Direkleri Helikopterle Onarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:06:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yayladere'de Elektrik Direkleri Helikopterle Onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.