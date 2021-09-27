Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde turizme katkı sunması için dev salıncak yapıldı.
Yaylakent Belediyesi tarafından Kızıltepe bölgesine gelen ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilmesi için 6 metre yüksekliğinde 4 metre genişliğinde salıncak yapıldı.
Belediye Başkanı Kadir Dede, bölgeye gelenlerin güzel vakit geçirebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirterek, dev salıncağın Yaylakent'e kazandırılmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yaylakent'in dev salıncağı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika