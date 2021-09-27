Yaylakent'in dev salıncağı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Belediye Başkanı Kadir Dede , bölgeye gelenlerin güzel vakit geçirebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirterek, dev salıncağın Yaylakent'e kazandırılmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Yaylakent Belediyesi tarafından Kızıltepe bölgesine gelen ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilmesi için 6 metre yüksekliğinde 4 metre genişliğinde salıncak yapıldı.

Çankırı 'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde turizme katkı sunması için dev salıncak yapıldı.

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