Yaylakent'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylakent'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Yaylakent'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yaylakent'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'nin eşi Nurgül Dede tarafından beldedeki kadınlara kahvaltı ikram edildi. Orta Müftülüğü görevlisi tarafından katılımcılara bilgi verilen programın ardından şehitler için dua edildi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede de programa katılan kadınlara gül vererek günlerini kutladı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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