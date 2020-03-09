Son Dakika › Güncel › Yaylakent'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Yaylakent'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
6 saat önce
Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:58 Kaynak: AA
Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'nin eşi Nurgül Dede tarafından beldedeki kadınlara kahvaltı ikram edildi. Orta Müftülüğü görevlisi tarafından katılımcılara bilgi verilen programın ardından şehitler için dua edildi.
Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede de programa katılan kadınlara gül vererek günlerini kutladı.
Son Dakika Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu