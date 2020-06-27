Yaz sıcağına karşı serinlik veren maske ürettiler - Son Dakika

Yaz sıcağına karşı serinlik veren maske ürettiler

Bursa'da bir tekstil firmasınca üretilen antibakteriyel, nefes alınabilirliği yüksek ve su iticilik özelliği bulunan maskeler, "cool fresh" adlı kimyasal uygulamayla sıcak havalarda, maskenin yüze temas ettiği bölgede 4-5 derece serinlik hissi oluşturuyor.

Bursa'da bir tekstil firmasınca üretilen antibakteriyel, nefes alınabilirliği yüksek ve su iticilik özelliği bulunan maskeler, "cool fresh" adlı kimyasal uygulamayla sıcak havalarda, maskenin yüze temas ettiği bölgede 4-5 derece serinlik hissi oluşturuyor.

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Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde örme polyester, naylon kadın giyim kumaşı imal eden firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yıkanabilirlik özelliğiyle birden fazla kullanım imkanı sunan maskelerin üretimine başladı.

Neopren kumaşa antibakteriyel, su iticilik ve 25-30 yıkamaya kadar dayanıklılık özellikleri uygulayan, böylece nefes alınabilir ergonomik maskeler üreten şirket, yapılan Ar-Ge çalışmalarının ardından standart maskelerine yaz sıcağına karşı kullanım kolaylığı sağlayan serinlik verici bir özellik ekledi.

Maskeler, yapılan kimyasal uygulamayla, nefes verildiğinde ortaya çıkan karbondioksit gazı ile tepkimeye giriyor ve burada oluşan endotermik tepkime sonucu, maskenin yüze temas ettiği alanda 4-5 derece serinlik oluşuyor.

"D vitamini uygulamasının da cilde yararlı olduğunu gördük"

Bursa'da 2011'den bu yana faaliyet gösteren firmanın sahibi Levent Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, scuba ya da dalgıç olarak da anılan puf kumaşlara antibakteriyel, en az 25-30 yıkamaya dayanıklılık ve su iticilik özellikleri uygulayıp belgelendirdiklerini söyledi.

Maske üretiminde kullanılan kumaşların Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği maske kumaşıyla birebir örtüştüğünü, ürünün bakteri filtrasyon özelliği bulunduğunu, N95 maske ayarında, virüsleri yüzde 95-98 tutan bir özellikte olduğunu belirten Tümer, şöyle devam etti:

"Maskelerimiz, 280 gram ağırlığında, üç katmanlı. Yaz aylarının gelmesiyle sıcak havalarda maskenin rahatsız etmemesi için ne yapabileceğimizi düşündük ve 'cool fresh' denilen bir kimyasal uygulama yaptık. Bu uygulamayla nefes verdiğimiz zaman vücudumuzdan çıkan karbondioksit gazı, maskede uygulanan kimyasalla tepkimeye giriyor. Oluşan endotermik tepkime sonucu, maskenin yüze temas ettiği yerlerde 4-5 derece serinlik hissi oluşuyor. Biz, bunu uyguladık. Test sonuçlarını değerlendirip müşterilere sunduk. Üretime devam ediyoruz. Serinlik verici uygulamanın yanı sıra maskelere D vitamini uyguladık. Güneşe çıktığımızda maskenin takıldığı yerler güneş görmediği için D vitamini ve aloe veralı uygulama yapıyoruz. Olumlu tepkiler alıyoruz."

Maskelere Afrika ülkelerinden talep

Tümer, bir maskeye dört uygulama yapıldığına dikkati çekerek, "Zaten standart ürünümüz, antibakteriyelli ve su iticili. İlaveten opsiyonel olarak eklediğimiz bu özelliklerin bazıları uygulandıktan sonra maske kurutularak, tekrar işlemden geçiriliyor." dedi.

Maske testlerinin Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezinde yapıldığını aktaran Tümer, "Test değerlerini aldık. Vücuda herhangi bir zararı yok. Aksine D vitamini uygulamasının cilde yararlı olduğunu gördük. Aloe veranın da deri bölgesinde iyileştirici ve rahatlatıcı özelliği var. Aloe veralı bir cilt kreminden nasıl yararlanıyorsanız aynı şekilde maskeyi taktığınızda da bu bitkiden yararlanıyorsunuz." diye konuştu.

Tümer, "cool fresh" uygulamalı maskelere Etiyopya, Cezayir, Ruanda gibi Afrika ülkelerinden, D vitaminli maskelere de özellikle İngiltere'den talep geldiğini ve bu bölgelere ihracat yaptıklarını ifade etti.

Maskelerin minimum 30 yıkamaya kadar özelliğini koruduğunu belirten Tümer, 30 yıkamadan sonra özelliğin yavaş yavaş kaybolduğunu kaydetti.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:11 Kaynak: AA

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