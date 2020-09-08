Yazar Asım Gültekin anısına hızlı kitap okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika

Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, yazar Asım Gültekin anısına hızlı kitap okuma yarışması düzenlediklerini duyurdu.

Şenel, Taşova ilçesinde dünyaya gelen, edebiyat alanında önemli çalışmalar yapan yazar Gültekin'in ismini yaşatmak ve unutturmamak için düzenledikleri hızlı kitap okuma yarışmasının 22 Eylül'de Gençlik Merkezi'nde yapılacağını belirtti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini aktaran Şenel, şunları kaydetti:

"Birçok dergi ve yayında imzası bulunan edebiyat alanında da önemli çalışmalar yapan Asım Gültekin'in ismini gelecek nesillerin de bilmesi ve unutmaması için hızlı kitap okuma yarışması düzenleyerek yaşatmak istedik. Bu etkinlikte amacımız çocuklarımızı yarıştırmak değil aksine Asım Gültekin hocamızın arzu ettiği çocuklarımıza edebiyat sevgisinin kazandırılması, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve kitapla olan dostluklarını artırmaya yöneliktir. Yarışmamız 3. ve 4. sınıflar bir kategoride 5. ve 6. sınıflar ayrı bir kategoride mücadele edecek olup müracaatlar ve yarışmacıların okuyacakları kitapların teslimi 15 Eylül'de sona erecek."