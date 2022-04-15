Yazar Ergün Poyraz'ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Yazar Ergün Poyraz'ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden 5'i tutuklandı

15.04.2022 18:12
Yazar Ergün Poyraz'ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden 5'i tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Poyraz'ın, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmesinin ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.A, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.B, Z.B, S.B, R.B. ve V.Ç. tutuklandı.

Bu arada Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yazar Ergün Poyraz ise taburcu edildi.

Olay

Yazar Ergün Poyraz, 11 Nisan'da Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, polis olaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden kardeş olan T.B. ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi olduğu belirtilmişti.

Poyraz, tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine yapılan saldırının arkasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in olduğunu ileri sürmüş, Günel ise Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi

Ergün Poyraz, Kuşadası, Davutlar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Ergün Poyraz'ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazar Ergün Poyraz'ı darbettiği öne sürülen şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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