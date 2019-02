Yazar Gülşah Elikbank'tan "Aşk Turu"

Siyah Nefes, Mavi Dağ ve Kızıl Ölüm serilerinden oluşan Günebakan Üçlemesi, Aşkın Gölgesi, Rüya Takım-Medusa'nın Pusulası, Uykusuzlar, Yalancılar ve Sevgililer romanlarıyla edebiyat dünyasında başarılı işlere imza atan Yazar Gülşah Elikbank, yeni kitabı "Aşıklar Gece Ölür" ile okuyucularının karşısına çıktı.

Yazar Elikbank, yeni romanı Aşıklar Gece Ölür ile "Aşk İyileştirir" başlıklı söyleyişi turuna çıkıyor. Pek çok ilde gerçekleşecek Aşk Turunun ilk durağı ise Ankara olacak. Elikbank, 17 Şubat Pazar günü Ankara Kitap Fuarı'nda Ankaralı okuyucularla buluşarak aşkı konuşacak.

Aşıklar Gece Ölür Kitabı Hakkında

Aşk kapıyı bir kez ve usulca çalar, geldiğini anlamak belki zaman alır ama gidişi bir kıyamete benzer, yıkar geçer.

"Birini hayatından çıkıp gidecek kadar çok sevdiniz mi hiç? Gerçekleri görmesi için yokluğunuza ihtiyacı olduğuna inandınız mı ve benim gibi fena halde yanıldınız mı? Aşk zaten bir yanılgılar bütünü. En çok seven, en çok yanılır ve hayatta bir yanılgıdan daha çekici hiçbir şey yoktur. Benim bunu anlamam için on dört koca yıl geçmesi gerekti. On dört yılda yaşadığım her şey, beni o gün o kapıyı vurup çıkan kızın gözleriyle çarpıştırdı. Bir daha asla o kadar gözü kara olmadım, çünkü asla birini o kadar çok sevmedim."

Gerçek aşk, aklın kalbe teslim olmasıyla başlar. Ama ya karşınızda asla teslim olmayacak biri, üstelik sadece eski sevgiliniz değil artık bir rock yıldızı varsa…