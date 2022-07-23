Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti (2)

23.07.2022 14:40
Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti (2)

CENAZESİ EYÜP SULTAN CAMİİ'NDEN KALDIRILACAKCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, hayatını kaybeden yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in cenazesinden yarın ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacağını duyurdu.

CENAZESİ EYÜP SULTAN CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, hayatını kaybeden yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in cenazesinden yarın ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacağını duyurdu.


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Kaynak: DHA

Eyüp Sultan Camii, Rasim Özdenören, İbrahim Kalın, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

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