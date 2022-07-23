Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti (2)

CENAZESİ EYÜP SULTAN CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, hayatını kaybeden yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in cenazesinden yarın ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacağını duyurdu.
Kaynak: DHA
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