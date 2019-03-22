Son Dakika Haberleri: Yazar Sinan Yağmur Çorum'da Okurlarıyla Buluştu

Yazar Sinan Yağmur Çorum'da Okurlarıyla Buluştu

2 saat önce

Yazar Sinan Yağmur, Çorum'daki okurlarıyla imza gününde bir araya geldi.

Yazar Sinan Yağmur Çorum'da Okurlarıyla Buluştu, System.String[]
Yazar Sinan Yağmur, Çorum'daki okurlarıyla imza gününde bir araya geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi'nin davetiyle Çorum'a gelen Yağmur, Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleşen imza günü ve söyleşide okurlarıyla buluştu.

Yağmur, söyleşide yaptığı konuşmada, öğrencilere kitap okuma bilincini aşılamak amacıyla Çorum'a geldiğini söyledi.

Öğrencilere kendilerini doğru anlatmak ve insan ilişkilerinde sağlıklı diyalog kurabilmek için bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Yağmur, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Söyleşiye Vali Mustafa Çİftçi'nin eşi Azime Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Sinan Yağmur, Çorum, Güncel
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