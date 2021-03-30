Yazıhan'da Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi, iş ve AŞ sağlanıp ilçenin kalkınmasını sağlayacak.

Malatya Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi. Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Yardımcısı Hakan Ezgi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçeye kurulacak olan tesisler için istişarelerde bulunuldu. Tarım ve hayvancılıkla ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda mali konular, altyapı projesine esas iş ve işlemler ve diğer konular görüşüldü.

Yazıhan İlçesi'nde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin iş ve AŞ sağlayıp ilçenin kalkınmasını sağlayacağı kaydedildi. - MALATYA