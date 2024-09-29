Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı - Son Dakika
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Otomobil

Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

ABD'de Mazda, Toyota ve Mercedes-Benz, yazılım hataları nedeniyle toplamda 150 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Bu araçlardaki kritik güvenlik sorunlarını gidermek amacıyla yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak sunulacak.

29.09.2024 10:12
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ABD'de otomotiv sektöründe büyük yankı uyandıran bir geri çağırma dalgası başladı. Mazda, Toyota ve Mercedes-Benz, yazılım hataları nedeniyle toplamda 150 bin aracı geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamalara göre, araçlarda tespit edilen kritik yazılım hataları güvenlik riskleri oluşturuyor.

NEDEN GERİ ÇAĞRILDILAR?

Mazda, 77 bin 670 aracını geri çağırırken, hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına yol açabilecek bir yazılım hatası olduğunu belirtti. Toyota ise 42 binden fazla aracını geri çağıracak. NHTSA'nın başka bir açıklamasında, belirli Toyota Corolla Cross Hybrid model araçların fren sistemindeki bir soruna işaret edildi. Mercedes-Benz de 27 bin 190 aracını, motor kontrol ünitesi yazılımının direksiyon kabiliyetine etki ile aşırı ısınma ve motorun durmasına neden olabileceği gerekçesiyle geri çağırdı.

GÜNCELLEMELER ÜCRETSİZ SAĞLANACAK

3 marka da yazılım güncellemelerini ücretsiz olarak sağlayacak. Araç sahiplerinin, bu güncellemeleri yaptırmak için araçlarını bayilere götürmeleri gerekiyor.

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Yazılım, Mazda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bhdr Zcvlkov:
    geri çağırdıklari mevzu şu servise gidiyorsunuz. beyni değiştiriyorlar bu kadar bastı egeada başımıza gelmişti servis çağırıyor zaten . olabilir böyle hatalar kul yapısı sonuçta 30 4 Yanıtla
    Ahmet Kurtoğlu:
    geri çağırıyor bombaları yerleştirecekler ???? 2 0
    Fenasi Kerim:
    Beyin niye değişsin yazılım yükleniyor o kadar. 1 0
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    benim araç da aynı katogoride neden cagirmadiniz 1976 model murat 124 yazılım hatası olobilir neme lazim 20 2 Yanıtla
    soner:
    Bence seni çağırsınlar 0 0
    huseyin ergun:
    Senin beyne de mi bir yazılım atsalar acaba. 0 0
  • Cocukluk askimsin:
    bir ihmalin bulunup haber verilmesi çok çok iyi bir şey. Allah yapısı değil sonuçta 20 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Türkiye de olsa herhalde yazılım ücreti diye telepte bulunurlardı :)) 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı - Son Dakika
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