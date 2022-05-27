Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı! Uzmanlar tavuk etine karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
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Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı! Uzmanlar tavuk etine karşı vatandaşları uyardı

27.05.2022 09:41

Havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu açıldı. Uzmanlar tavuk etini saklama koşulları ve etin bozulup bozulmadığının nasıl anlaşıldığı sorularına dikkat çekti. Donmuş tavuk etinin rengi, kokusu ve dokusunda değişiklik varsa dikkat. Bozulmuş olabileceği açıklandı.

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte birçok vatandaş soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Mangal yapmaya müsait bölgelerde mangallarını yakan vatandaşların en sık tercih ettiği etlerin başında ise tavuk eti geliyor. Fakat tavuk eti, saklama koşullarının iyi olmaması durumunda ciddi sıkıntılara yol açabiliyor.

YÜKSEK ATEŞ DE ÇARE OLMUYOR

Bozulmuş tavuk, Campylobacter, Salmonella gibi patojenik bakteriler nedeniyle gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Gıda zehirlenmesi, yüksek ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, ishal, kanlı dışkı ve dehidrasyon gibi semptomlara ve hatta ölüme neden olabilir. Bozulmuş tavuğu yüksek ateşte pişirmek yüzeydeki bakterileri öldürmesine rağmen, bakterilerin ürettiği toksinleri ortadan kaldıramaz ve dolayısıyla gıda zehirlenmelerine engel olamaz.

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TAVUK, DONDURUCUDA NE KADAR SAKLANIR?

Dondurucunuzu olabildiğince -17,8°C değerine yakın ve buzdolabınızı yaklaşık 1,1°C sıcaklıkta donma noktasının hemen üzerinde tutarak güvenli depolama yapabilir, gıdaların raf ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir ve taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu koşullarda pişmiş tavuklarınızı buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 2-6 ay; pişmemiş tavuğunuzu buzdolabında 1-2 gün, dondurucunuzda parçalanmış haldeyse 9 ay, tam haldeyse 1 yıl saklayabilirsiniz.

TAVUĞUN BOZULDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

  • Renk:
  • Çiğ veya pişmiş tavuk gri-yeşil renge dönmeye başladıysa çürümüştür. Griden yeşile küf lekeleri ise bakteri üremesini gösterir. Tavukta böyle bir renk değişimi fark ederseniz bekletmeden atmalısınız.
  • Doku:
  • Tavuk yapışkan ve sümüksü bir dokuya sahip ise bozulmuştur. Tavuğu yıkamak bakterilere zarar vermez aksine diğer yiyeceklere, gereçlere ve yüzeylere yayılarak çapraz kontaminasyona neden olabilir.
  • Koku:
  • Hem çiğ, hem de pişmiş tavuğun amonyağa benzeyen asidik bir kokuya sahip olması bozulduğunu gösterir. Tavuğun soslarla ve baharatlarla marine edilmiş olması kokusunu perdeleyebilir, bu konuda dikkatli olunmalıdır.
  • Son Kullanma Tarihi:
  • Son kullanma tarihi, tavuğun ne zaman bozulmaya başlayacağını gösterir ve dondurulmadıkça son kullanma tarihi geçen tavuklar tüketilmemelidir.
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