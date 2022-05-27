Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı! Uzmanlar tavuk etine karşı vatandaşları uyardı

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte birçok vatandaş soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Mangal yapmaya müsait bölgelerde mangallarını yakan vatandaşların en sık tercih ettiği etlerin başında ise tavuk eti geliyor. Fakat tavuk eti, saklama koşullarının iyi olmaması durumunda ciddi sıkıntılara yol açabiliyor.

YÜKSEK ATEŞ DE ÇARE OLMUYOR

Bozulmuş tavuk, Campylobacter, Salmonella gibi patojenik bakteriler nedeniyle gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Gıda zehirlenmesi, yüksek ateş, titreme, mide bulantısı, kusma, ishal, kanlı dışkı ve dehidrasyon gibi semptomlara ve hatta ölüme neden olabilir. Bozulmuş tavuğu yüksek ateşte pişirmek yüzeydeki bakterileri öldürmesine rağmen, bakterilerin ürettiği toksinleri ortadan kaldıramaz ve dolayısıyla gıda zehirlenmelerine engel olamaz.

TAVUK, DONDURUCUDA NE KADAR SAKLANIR?

Dondurucunuzu olabildiğince -17,8°C değerine yakın ve buzdolabınızı yaklaşık 1,1°C sıcaklıkta donma noktasının hemen üzerinde tutarak güvenli depolama yapabilir, gıdaların raf ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir ve taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu koşullarda pişmiş tavuklarınızı buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 2-6 ay; pişmemiş tavuğunuzu buzdolabında 1-2 gün, dondurucunuzda parçalanmış haldeyse 9 ay, tam haldeyse 1 yıl saklayabilirsiniz.

TAVUĞUN BOZULDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?