Yazıyı Braille Alfabesine Çeviren Cihaz, Engellileri Edebiyatla Buluşturuyor

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullarda dağıtımına başlanan, elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihaz, 250 bin kitaplık hafızasıyla görme engelli öğrenciler için adeta taşınabilir bir kütüphane olacak.MEB tarafından, elektronik ortamlardaki dokümanları Braille alfabesine, Braille alfabesiyle alınan notları da yazı diline çevirme özelliğine sahip taşınabilir teknolojik cihazlar, görme engelli öğrencilere dağıtılmaya başlandı.İlk olarak Ankara 'daki Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu'ndaki öğrencilere dağıtılan teknolojik cihazların 3 yıl içinde ortaokul ve liselerdeki tüm görme engelli öğrencilere ulaştırılması ve aktif olarak kullanılması hedefleniyor.Hafızasında 250 bin kitap barındırabilen teknolojik cihazlarla görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı materyallere ulaşımı konusundaki sıkıntılar giderilerek fırsat eşitliği sağlanacak.Tüm ders kitaplarına erişim imkanı tanıyacak cihazlar, bilgisayara bağlanarak engelli öğrencilerin, diğer yazılı kaynakları da Braille alfabesi ile okumasına olanak verecek.Aileler çocuklarının yazdıklarını okuyabilecekBluetooth teknolojisiyle akıllı telefonlara bağlanan cihaz, çocukların Braille alfabesiyle yazdıklarını ailelerin okumalarına olanak tanıyacak.Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu rehber öğretmeni Ramazan Yeşilyayla , Braille alfabesini bilmeyen ebeveynlerin, görme engelli çocuklarının yazdıklarını okuyamadıklarına ve onlara bu konuda destek olamadıklarına dikkati çekerek, "Cihaz sayesinde görme engelli çocukların Braille alfabesi ile yazdıkları yazılar yazı diline çevrilebildiğinden aileler bunları okuyabilecek." ifadesini kullandı.Görme engelli Türkçe öğretmeni Şefik Karaköseli ise taşınabilir teknolojik cihazın, görme engellilerin bilgiye ulaşmasında büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Yüz binlerce kitabı hafızasında bulundurabilen cihaz, görme engelliler için adeta taşınabilir bir kütüphane. Cihaz, akıllı tahta ve bilgisayarlara da bağlanabildiği için oradaki yazıları da öğrencilerin satır satır okumasına imkan tanıyor." dedi.Öğrencilerin, Braille daktiloları ile yazı yazmalarının hem zaman aldığına hem de gürültülü olduğuna işaret eden Yeşilyayla, cihazların hızlı ve sessiz yazmaya imkan verdiğini kaydetti."Kitaplar her an yanımızda olacak"Görme engelli öğrencilerden İbrahim Atmaca , cihazı hem okulda hem de evde kullandığını dile getirerek "Yanımda kolaylıkla taşıyorum. Artık hikaye kitaplarını rahatlıkla okuyorum." dedi.Elif Erol da cihazın okuma ve yazmada büyük kolaylık sağladığını, bunun da kendini çok mutlu ettiğini söyledi.Veli Esin Erol, Braille alfabesiyle yazılmış kitapları taşımanın zorluğuna dikkati çekerek, öğrencilerin bu cihaz sayesinde her yerde kitap okuyabileceğini vurguladı. "Kitaplar artık her an yanımızda olacak" diyen Erol, hem ailelerin hem de öğrencilerin işlerinin daha kolay hale geldiğini kaydetti.