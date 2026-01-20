YD-ÜFE Yüzde 32.46 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

YD-ÜFE Yüzde 32.46 Arttı

YD-ÜFE Yüzde 32.46 Arttı
20.01.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YD-ÜFE, yıllık yüzde 32,46, aylık ise yüzde 1,88 artış gösterdi. İmalatta da önemli yükselişler var.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 32,46, aylık ise yüzde 1,88 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,42 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,24 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75 artış, imalatta yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63 artış, enerjide yüzde 13,93 artış, sermaye mallarında yüzde 31,02 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,84 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,86 artış, imalatta yüzde 1,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84 artış, enerjide yüzde 6,33 azalış, sermaye mallarında yüzde 2,17 artış olarak gerçekleşti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE Yüzde 32.46 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:44
Hasan Şaş’tan Galatasaray’a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:10:50. #7.11#
SON DAKİKA: YD-ÜFE Yüzde 32.46 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.