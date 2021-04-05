Yedi Başak, Ramazan'a hazır - Son Dakika

Yedi Başak, Ramazan'a hazır

05.04.2021 16:47
Yedi Başak, Ramazan'a hazır, System.String[]

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayına çok kısa bir süre kala ibadetin, iyiliğin ve yardımlaşmanın manasına erebilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayına çok kısa bir süre kala ibadetin, iyiliğin ve yardımlaşmanın manasına erebilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Ramazan'da İyiliğe Yer Aç' sloganı ile yurt içinde ve yurt dışındaki yardım çalışmaların yönelik hazırlıklarını tamamladı. Dernek, yaptığı çalışmalarla Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, iftariyelik, zekat, fitre, bayram harçlığı ve bayram kıyafeti gibi pek çok yardımı yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan ve Ramazan ayın hazır olduklarını söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Takdir edersiniz ki yeryüzünde herkes aynı imkanlara sahip değil. Bazıları refah ve varlık içinde yaşarken, bazı insanlar yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Ramazan herkese aynı gelmiyor. Evlerinde iftar ve sahurunu yapamayan, çocuklarına bayramlık alamayan, mağdur aileler var. Ramazan ayının bereketli havasına girdiğimiz bu günlerde 'İyiliğe Yer Aç' teması ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu Ramazan'da yüz binlerce kişi, hayırseverlerin zekat ve fitre bağışlarından faydalanacak. Bu yıl fitre bedeli 28 TL olarak belirlendi. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 175 TL olarak belirlenen kumanya paketleri ailelerin sofralarını bereketlendirecek. Korona virüs kuralları kapsamında toplu iftarlar yerine mazlum coğrafyalarda gönül sofraları kuruyoruz. Bağışçılarımız yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 20 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Yedi Başak çocukları da unutmadı. Çocuklar için bayramlık kıyafetler, bayram harçlığı ve oyuncaklar da yer alıyor. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 125 TL'ye bir çocuğu giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Değerli bağışçılarımız "BAĞIŞ" yazıp 3157'ye SMS göndererek 10 TL bağış yapabilirler" dedi.

Bulut, yurt içi ve yurt dışında sosyal incelemesi yapılan ailelere Ramazan yardımlarının ulaşacağını da belirterek, "Bu manevi iklimin ülkemize, mazlumlara ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yedi Başak, Ramazan'a hazır
Yedi Başak, Ramazan'a hazır
Yedi Başak, Ramazan'a hazır
Yedi Başak, Ramazan'a hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yedi Başak, Ramazan'a hazır - Son Dakika


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