Son Dakika Haberleri: Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nın Temeli Atılıyor

Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nın Temeli Atılıyor

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hayata geçirilen ve kırsal bölgelerin içme suyu problemlerine çözüm üretecek stratejik bir yatırım olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temeli yarın atılacak.

Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nın Temeli Atılıyor, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hayata geçirilen ve kırsal bölgelerin içme suyu problemlerine çözüm üretecek stratejik bir yatırım olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temeli yarın atılacak.

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, 20 Mart Çarşamba Günü saat 13.30'da temeli atılacak Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi, Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin uzun vadeli olarak içme suyu ihtiyacının karşılanmasına çözüm getirecek. Bu kapsamda ilçe merkezlerine ilave olarak köylerin de Yedigöze Barajı'ndan faydalanması sağlanacak. Proje dahilinde toplam 137 mahallenin içme suyu problemine son vermek için büyük ölçekli arıtma tesisi ile ihtiyaç görülen konumlara su depoları yapılması planlanıyor. Ceyhan'a 324 kilometre, Kozan'a 113 kilometre, İmamoğlu'na 104 kilometre ve Yumurtalık'a 59 kilometre olmak üzere toplamda 600 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek. 1 milyon nüfusun su ihtiyacını karşılayacak yeterliliğe sahip olacak olan projenin 1. etabı kapsamında ihalesi ve yer teslimi yapılmış olan tünel iletim hattının yapım çalışmaları sürüyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, Güncel
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