Yedikuyular Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Yedikuyular Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Yedikuyular Kayak Merkezi Sezonu Açtı
03.01.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, kar kalınlığının artmasıyla sezonu açarak misafirleri bekliyor.

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, son yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Kent merkezine 13 kilometre mesafede bulunan ve 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kayak, snowboard ve kızak aktivitelerinin yanı sıra ATV safari gibi kış etkinliklerinin de yapıldığı tesis, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

"Kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetre seviyesinde"

Yedikuyular Kayak Merkezi Tesis Müdürü Abdurrahman Bağcı, AA muhabirine, tesisi tüm kayak ve spor tutkunlarının hizmetine açtıklarını söyledi.

Bağcı, "Tesisimizde telesiyej, yürüyen bantlar, kızak alanları ve tüm ekipmanlarımızla hazır durumdayız. Kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetre seviyesinde. Bu kar, bizi yaklaşık iki ay götürür ancak 9 Ocak itibarıyla yeniden kar yağışı bekliyoruz. İnşallah dolu dolu bir sezon geçireceğiz." dedi.

Çevre illerden yoğun ilgi gösterildiğini belirten Bağcı, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, Adana ve Şanlıurfa'dan misafirlerinin geldiğini ifade etti.

Tesiste kayak yapan Elik Akkuş, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin pist yapısının ve kar kalitesinin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Uzun süredir kayak yaptığını anlatan Akkuş, "Yedikuyular'da kaymaya yeni başladım. Pist çok güzel, kar kalitesi iyi ve buzlanma olmuyor. Sadece tanıtım konusunda biraz eksiklik var. Onun dışında hizmet olarak gayet güzel bir yer. Herkesi Kahramanmaraş'a bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hava Durumu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yedikuyular Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:07:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yedikuyular Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.