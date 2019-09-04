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Yeğeni kazada ölen kadın gözyaşlarına boğuldu

16 dakika önce

ADANA'da, sözleşmeli er olarak çalıştığı Suriye'den dönüp, fabrikada işe giren Hüseyin Şimşek (26), motosikletiyle TIR'a çarptı.

Yeğeni kazada ölen kadın gözyaşlarına boğuldu, System.String[]
ADANA'da, sözleşmeli er olarak çalıştığı Suriye'den dönüp, fabrikada işe giren Hüseyin Şimşek (26), motosikletiyle TIR'a çarptı. Olay yerinde hayatını kaybettiği gencin acı haberini alıp gelen halası Elif Uğur, "Orada yatmak sana yakışmıyor yiğidim. Askerde ölmedi, burada öldü" diyerek, ağıt yaktı.
Sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yapan Hüseyin Şimşek, 7 ay önce memleketi Adana'ya döndü. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Şimşek, sabah 08.00'de 01 F 074 plakalı motosikletiyle işe gitmek için yola çıktı. Ancak fabrika yakınlarındaki bir kavşakta, motosikletiyle Hamdi Sarıoğlu yönetimindeki TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Şimşek'in halası Elif Uğur, "Orada yatmak sana yakışmıyor yiğidim. Askerde ölmedi, burada öldü" diyerek, ağıt yaktı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şimşek'in cesedi morga götürüldü.


Suriye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:51 Kaynak: DHA
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