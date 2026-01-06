YEKA GES-2025'te 650 MW Proje Sözleşmeleri İmzalandı - Son Dakika
YEKA GES-2025'te 650 MW Proje Sözleşmeleri İmzalandı

06.01.2026 16:24
Enerji Bakanlığı, YEKA GES-2025 yarışmalarında 650 MW kapasiteli projeler için sözleşmeler imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA GES-2025 yarışmaları kapsamında 8 ayrı alanda toplam 650 megavat kapasite tahsis edilen projeler için sözleşmeler imzalandı. Yarışmalar sonucunda yaklaşık 102 milyon euroluk katkı payı sağlandı.

25 Kasım 2025'te gerçekleştirilen YEKA GES-2025 yarışmalarının sözleşmeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın katılımıyla Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından bugün Bakanlıkta imzalandı. Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,25 euro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başlamış oldu.

İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Gösterdiğiniz ihtimam ve rekabet, bizi hem devamını getirme açısından umutlandırıyor hem de sektörün bize olan güvenini gösterme açısından kendimizi iyi hissediyoruz. Bakanlık olarak YEKA'ları her yıl en az 2 bin megavat olarak planlamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Demircan, YEKA GES-2025 kapsamında ilk yüzer GES kapasitesinin de yatırımcıyla buluştuğunu hatırlattı. YEKA'ların enerji sektörü için önemli bir iş potansiyeli olduğunu ifade eden Demircan, yatırımların hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

102 milyon euro katkı bedeli sağlandı

Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 MW kapasiteli 8 adet bağlantı kapasitesi, yapılan yarışmaların ardından yatırımcılara tahsis edilmişti. Söz konusu yarışmaların neticesinde de toplamda yaklaşık 102 milyon euroluk bir katkı bedeli sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Enerji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

