Ekonomi

Yem Fiyatları Ramazan Bitene Kadar Sabit Kalacak

22.01.2026 15:42
TÜRKİYEM-BİR Başkanı Karakuş, yem fiyatlarının Ramazan sonuna kadar değişmeyeceğini belirtti.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, mevcut ürün fiyatlarında ramazan ayı bitene kadar değişiklik yapmayacaklarını belirterek, "Yem fiyatlarında aşırı artışlara rağmen fiyatları sabit tutma yönünde gayret sarf ediyoruz, artırmama yönünde çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 yıldır yem fiyatlarını enflasyonun altında artırmak için sektör olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını, son 1 aydır ham madde fiyatlarındaki "anormal" artışlar nedeniyle fiyat hareketliliğinin görüldüğünü söyledi.

Bu duruma rağmen mart ayının ortasına kadar fiyat konusunda değişiklik yapmama yönünde bir irade beyanında bulunduklarını anlatan Karakuş, ham maddedeki hareketliliğin önüne geçmek için, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olmak üzere, kamu kesimiyle istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Karakuş, ham madde fiyatlarındaki aşırı hareketliliğin geçici olduğunu öngördüklerini dile getirerek, "Hububat fiyatlarında geçmiş yıllarda olduğu gibi stabil fiyat devam edecektir. Anormal fiyat artışlarına meydan verilmeyecektir." diye konuştu.

"Mart ayı sonunda piyasalar rahatlayacak"

Hububat ve yağlı tohumlarla ilgili dünyada üretim rakamlarının iyi geldiğini ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 1 aylık boşluktaki fiyat hareketlerinin geçici olduğunu öngörüyoruz. Bu nedenle yem fiyatlarında aşırı artışlara rağmen fiyatları sabit tutma yönünde gayret sarf ediyoruz, artırmama yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Üreticilerimizin tedirgin olmamalarını ve bu yönde satıcılarla birlikte ani ve aşırı talep oluşturmamalarını ve mart ayı sonunda piyasaların rahatlayacağını söyleyebiliriz. Sadece soya ürünlerinde global ve tedarikteki aksaklıklardan kaynaklanan bir fiyat hareketliliği olmaktadır, bunun geçici olduğunu öngörmekteyiz. Dolayısıyla ihtiyaç fazlası yem talebine üreticilerimizin başvurmamasını öneriyoruz. Son 3 yıldır olduğu gibi yem fiyatlarında yine enflasyonun altında fiyat artışı yapacağımızı bugünden söyleyebilirim. An itibarıyla oluşmuş fiyatlarımızda ramazan ayı bitene kadar bir değişiklik yapmayacağız."

Kaynak: AA

