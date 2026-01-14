Yemen'de Askeri Liderlerle Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Yemen'de Askeri Liderlerle Güvenlik Toplantısı

14.01.2026 00:31
Yemen'de güneyli askeri liderler, güvenlik yapısını yeniden düzenlemek için toplandı.

Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Komutanlığı temsilcileri ile "güneyli askeri liderler", Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünden kurtarılan vilayetlerde askeri ortamın düzenlenmesi ve güvenlik yapısının yeniden yapılandırılmasına yönelik mekanizmaları ele aldı.

Meşru hükümete bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri" medya merkezinin açıklamasına göre, Koalisyon Müşterek Kuvvetler Komutanı'nın danışmanı Felah eş-Şehrani başkanlığındaki heyet, Yemen'in geçici başkenti Aden'de çeşitli güney vilayetlerinden askeri liderlerle bir araya geldi.

Açıklamada, görüşmenin Aden'deki Arap Koalisyonu karargahında gerçekleştirildiği belirtilerek, toplantıda "bir sonraki aşamada güvenlik ve askeri düzenlemelerin uygulanması kapsamında askeri ortamın düzenlenmesi mekanizmasının" ele alındığı kaydedildi.

Bu çerçevede, Aden'de silahlı gösterilerin sona erdirilmesi, sivil kurumlardan silahların kaldırılması ve tüm askeri oluşumların envanterinin çıkarılması için özel bir komite kurulmasının gündeme geldiği aktarıldı.

Bu adımların, devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve kentin güvenli, sivil kimliğinin yeniden tesis edilmesini amaçladığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca "güney meselesinin" siyasi ve güvenlik boyutları ele alınarak, sorunun vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan gerçekçi yaklaşımlarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Güneyli askeri liderler, Arap Koalisyonu'nun istikrarı güçlendirme, ulusal kazanımları koruma ve toplumsal barışı destekleme yönündeki rolünü takdir ederek iş birliğini sürdürme kararlılıklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Müşterek Kuvvetler Komutanı'nın danışmanı Felah eş-Şehrani başkanlığındaki Suudi Arabistanlı güvenlik ve askeri heyeti dün Aden'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Askeri Liderlerle Güvenlik Toplantısı

