Yemen'de Askeri Operasyon Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Yemen'de Askeri Operasyon Başarıyla Tamamlandı

05.01.2026 23:42
Hadramevt Valisi, GGK'ya karşı operasyonun başarıyla sona erdiğini duyurdu ve destek verenlere teşekkür etti.

Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) askeri hareketliliğine karşı başlayan ve günler süren operasyonunun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hanbeşi, "Askeri Alanların Kontrolünü Ele Geçirme" isimli operasyonunun çeşitli askeri ve güvenlik birimlerinin koordinasyonunda, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Hanbeşi, operasyonu sorumlulukla yürüten güvenlik birimlerinin yanı sıra aşiret liderleri ve bölgenin ileri gelenlerinin verdiği desteği takdir etti.

Yemen Başkanlık Konseyi'nin temsil ettiği siyasi liderliğin çabalarını da öven Hanbeşi, Hadramevt genelinde ulusal kazanımları korumayı ve istikrarı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hanbeşi, Yemen hükümetine bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinin operasyonu tam kapasite ve verimlilikle gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu yönetimiyle koordineli olarak yürütülen çalışmaların ülkenin doğusunda "tüm hedeflere" ulaşılmasını sağladığını söylemişti.

Ne olmuştu?

Yemen'de, BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçler, aralık ayı başında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu da 30 Aralık'ta BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Yemen hükümeti, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Riyad yönetimi de Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurdu.

GGK'ye bağlı güçlerin aralık ayında ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler, 2 Ocak'ta hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

Kaynak: AA

Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

