Yemen'de Askeri Üsler İçin Operasyon

Yemen'in Hadramut vilayetinde, Suudi Arabistan destekli ve Aden merkezli hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasındaki gerilim yeni bir aşamaya girdi. Hadramut Valisi Salim el-Hanbeşi, askeri üslerin "barışçıl yöntemlerle" geri alınması amacıyla sınırlı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Aden merkezli Yemen Başkanlık Konseyi tarafından aynı zamanda "Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı" olarak görevlendirilen Hanbeşi, yaptığı açıklamada, GGK'ye bağlı güçlerin 3 Aralık'ta ele geçirdiği askeri bölgelerin yeniden kontrol altına alınmasının hedeflendiğini belirtti. Hanbeşi, operasyonun sivilleri ya da herhangi bir siyasi ve toplumsal yapıyı hedef almadığını, amacın güvenliği sağlamak ve askeri alanların istismar edilmesini önlemek olduğunu ifade etti.

GGK, hükümetin Hadramut'ta askeri noktaları geri almaya yönelik bir operasyon başlattığını duyurmasının ardından, kendi güçlerinin "teyakkuz halinde" olduğunu açıkladı. GGK, "Vatan Kalkanı" güçlerinin Müslüman Kardeşler, El Kaide ve Husilerden oluştuğunu savunuyor. Hanbeşi, "gülünç" oalrak nitelendirdiği bu söylemlerin, kan dökülmesini önlemek yerine gerilimi tırmandırmaya hizmet ettiğini söyledi.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırına uzanan doğu bölgelerinde askeri kontrol sağlamıştı. Gerilimin tırmanmasının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık'ta Hadramut'un Mukalla Limanı'nda GGK kontrolündeki bazı silah ve askeri araçların hedef alındığını duyurdu. Aynı gün Aden hükümeti, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri varlık bulunduran BAE ile yapılan ortak savunma anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Aden hükümetinin talebi üzerine Suudi Arabistan, BAE'ye Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde çekmesi ve ülkedeki hiçbir gruba askeri ya da mali destek vermemesi çağrısında bulundu.

Yemen'de uzun süredir devam eden iç savaş, bölgesel aktörlerin desteklediği farklı güçler arasındaki rekabetle derinleşmiş durumda. Seçimler üzerine yaşanan bir anlaşmazlığın ardından muhalefetteki Husi hareketi, Yemenli birçok aşiretin desteğiyle 2014 yılında başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirmişti. Tahran'ın da desteğini arkasına alan Husilerin Sana'yı almasının ardından, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet Aden'e çekilmek zorunda kaldı. Sana ve Aden merkezli olmak üzere iki ayrı hükümeti bulunan Yemen, son yıllarda Suudi Arabistan ve İran başta olmak üzere bölgesel aktörlerin nüfuz mücadelesine sahne oldu.