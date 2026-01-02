Yemen'de Askeri Üsler İçin Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de Askeri Üsler İçin Operasyon

02.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in Hadramut'unda, Aden hükümeti askeri üsleri geri almak için sınırlı operasyon başlattı.

(ANKARA) - Yemen'in Hadramut vilayetinde, Suudi Arabistan destekli ve Aden merkezli hükümetin Hadramut Valisi Salim el-Hanbeşi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nden (GGK) askeri üslerin "barışçıl yöntemlerle" geri alınması amacıyla sınırlı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yemen'in Hadramut vilayetinde, Suudi Arabistan destekli ve Aden merkezli hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasındaki gerilim yeni bir aşamaya girdi. Hadramut Valisi Salim el-Hanbeşi, askeri üslerin "barışçıl yöntemlerle" geri alınması amacıyla sınırlı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Aden merkezli Yemen Başkanlık Konseyi tarafından aynı zamanda "Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı" olarak görevlendirilen Hanbeşi, yaptığı açıklamada, GGK'ye bağlı güçlerin 3 Aralık'ta ele geçirdiği askeri bölgelerin yeniden kontrol altına alınmasının hedeflendiğini belirtti. Hanbeşi, operasyonun sivilleri ya da herhangi bir siyasi ve toplumsal yapıyı hedef almadığını, amacın güvenliği sağlamak ve askeri alanların istismar edilmesini önlemek olduğunu ifade etti.

GGK, hükümetin Hadramut'ta askeri noktaları geri almaya yönelik bir operasyon başlattığını duyurmasının ardından, kendi güçlerinin "teyakkuz halinde" olduğunu açıkladı. GGK, "Vatan Kalkanı" güçlerinin Müslüman Kardeşler, El Kaide ve Husilerden oluştuğunu savunuyor. Hanbeşi, "gülünç" oalrak nitelendirdiği bu söylemlerin, kan dökülmesini önlemek yerine gerilimi tırmandırmaya hizmet ettiğini söyledi.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırına uzanan doğu bölgelerinde askeri kontrol sağlamıştı. Gerilimin tırmanmasının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık'ta Hadramut'un Mukalla Limanı'nda GGK kontrolündeki bazı silah ve askeri araçların hedef alındığını duyurdu. Aynı gün Aden hükümeti, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri varlık bulunduran BAE ile yapılan ortak savunma anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Aden hükümetinin talebi üzerine Suudi Arabistan, BAE'ye Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde çekmesi ve ülkedeki hiçbir gruba askeri ya da mali destek vermemesi çağrısında bulundu.

Yemen'de uzun süredir devam eden iç savaş, bölgesel aktörlerin desteklediği farklı güçler arasındaki rekabetle derinleşmiş durumda. Seçimler üzerine yaşanan bir anlaşmazlığın ardından muhalefetteki Husi hareketi, Yemenli birçok aşiretin desteğiyle 2014 yılında başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirmişti. Tahran'ın da desteğini arkasına alan Husilerin Sana'yı almasının ardından, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet Aden'e çekilmek zorunda kaldı. Sana ve Aden merkezli olmak üzere iki ayrı hükümeti bulunan Yemen, son yıllarda Suudi Arabistan ve İran başta olmak üzere bölgesel aktörlerin nüfuz mücadelesine sahne oldu.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Operasyon, Politika, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Askeri Üsler İçin Operasyon - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

10:00
’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:14:06. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Askeri Üsler İçin Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.