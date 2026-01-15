Yemen'de Başkanlık Konseyi Yenilendi - Son Dakika
Yemen'de Başkanlık Konseyi Yenilendi

15.01.2026 22:21
Yemen Başkanlık Konseyi, iptal edilen üyelerin yerine yeni isimler atadı ve hükümetin çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Yemen Başkanlık Konseyi, ülkedeki son haftalarda yaşanan olaylar üzerine yönetimde üyelikleri iptal edilenlerin yerine yenilerinin getirilmesi kararı aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da konsey üyeleri Sultan el-Arade, Tarık Salih, Abdurrahman el-Mahrami, Abdullah el-Alimi ve Osman Mecli ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ülkenin güneyinde son haftalarda yaşanan olaylar üzerine Başkanlık Konseyi'nden üyelikleri iptal edilen Aderus ez-Zübeydi ve Farac el-Bahseni'nin yerine yeni isimlerin atanması konusu masaya yatırıldı.

Alimi başkanlığındaki toplantıda, Zübeydi ve Bahseni'nin yerine Başkanlık Konseyi'ne yeni üyelerin getirilmesi ve halkın beklentileri doğrultusunda hükümetin tüm kurumlarıyla çalışmalarına devam etmesi kararı alındı.

Zübeydi ve Bahseni'nin yerine Yemen Başkanlık Konseyi'ne yeni üyeler olarak Hadramevt Valisi Salim Ahmed Said el-Hanbeşi ve Mahmud Ahmed Salim es-Subeyhi getirildi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, hükümetin kontrolündeki vilayetlerde hayat koşullarının iyileştirilmesi ve zararların derhal giderilmesinin önemine dikkati çekti.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

GGK'nin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan merkezli Arap Koalisyonu'nun havadan sağladığı destekle başlatılan operasyonlar sonucu söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Başkanlık Konseyi Üyesi ve GGK Başkanı Ayderus Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını açıkladı.

Yemen Başkanlık Konseyi de aynı gün Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

