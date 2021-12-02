Yemen'de çatışmalar nedeniyle okulları yıkılan öğrenciler çadırlarda eğitim görüyor - Son Dakika

Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'in bazı bölgelerinde yüzlerce öğrenci, çadırlarda ve kulübelerde zor şartlar altında eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar en büyük zararı ülkenin geleceği çocuklara veriyor.

Okulları yıkılan ya da büyük zarar gören öğrenciler her şeye rağmen eğitimlerine devam edebilmek için engebeli, dolambaçlı çöl yollarını aşarak, bir şekilde sınıfa dönüştürülen derme çatma çadırlara ulaşıyor. Bazıları bu zorlu yolculuğa çıplak ayakla çıkarken, şanslı olanlar at sırtında yol alıyor.

Büyük çoğunluğunun okul çantası dahi bulunmuyor. Bu durumdaki öğrenciler un ve pirinç çuvallarını okul çantası olarak kullanıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi eylül ayında Yemen'de çatışmalar nedeniyle 2 bin 500'den fazla okulun zarar gördüğünü veya yıkıldığını, bu durumun 2 milyondan fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktığını açıkladı.

Yıkılan okulların yakınlarına mayın ve patlayıcı yerleştiriliyor

Hacce vilayetine bağlı Midi ilçesinde yıkılan Ali bin Ebu Talib Okulu Müdürü Abdulah Tayyib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırlarda eğitim gören öğrencilere sıra ayarlamak için yıkılan, zarar gören okullara gittiklerini ancak bu ziyaretlerin de tehlikeli ve zorlu olduğunu söyledi.

Sahil kentindeki tüm okulların tamamen yıkık, etraflarının da mayın ve patlayıcılarla çevrili olduğunu belirten Tayyib, "Öğrencilerin oturabileceği sıraları ararken, mühendislik ekibinin yardımıyla sadece bir okulda 15'ten fazla patlayıcının temizlendiğini gördük." dedi.

Okullarına kayıtlı 350'den fazla öğrenci olduğunu söyleyen Tayyib, ailelerin çanta ve üniforma alabilecek durumları olmadığını, çok sayıda öğrencinin de yalın ayak okula geldiğini belirtti.

Yemen ordusundaki Mayın Temizleme Mühendislik Bölümü Başkanı Tuğgeneral Yasir er-Ruhani ise savaşın başlamasından bu yana Hacce kentinin kurtarılmış bölgelerinde 50 binden fazla mayın, patlayıcı ve patlamamış mühimmat temizlediklerini aktardı.

Ruhani, patlayıcıların çoğunun evlerin, yolların ve okulların yakınına yerleştirilmiş durumda olduğuna dikkati çekti.

Öğrencilerin çoğunun okul çantası ve üniforması yok

Midi bölgesindeki Eğitim ve Öğretim Ofisi Müdürü Fatma Cemal Cerbihi de yüzlerce öğrencinin karşı karşıya kaldığı durumu şöyle anlattı:

"İlçedeki öğrencilerin yüzde 70'inden fazlası okul çantası olarak un, pirinç ve şeker çuvallarını kullanıyor, yüzde 80'i yani yaklaşık 800 öğrencinin ise ailelerin ekonomik durumları nedeniyle üniforması yok."

Cerbihi, "Öğrencilerimiz üç yıldır çadırlarda, kulübelerde güneşin altında, çöl tozunun, hayvan ve motosiklet seslerinin bulunduğu zor bir ortamda ders görüyor." ifadelerini kullandı.

Midi'nin de aralarında bulunduğu tüm ilçelerde, şartlar nedeniyle ortaokul seviyesindeki eğitim sürecinin duracak noktaya geldiğini kaydeden Cerbihi, bu nedenle çok sayıda çocuğun çarşılarda çalışmaya başladığını ve okulu bıraktığını aktardı.

Öğrencilerin bilgilerinin tutulacağı bilgisayar dahi yok

Hacce'ye bağlı Hiran Bölgesi Eğitim Müdürü Muhammed Hüseyin Avvam, tamamen yıkılan iki okul dahil olmak üzere çoğu yenilemeye muhtaç 11 okul bulunduğunu söyledi.

Avvam, "İlçede 3 bin 400'den fazla öğrenci ağaçların altında, kulübelerde, camilerde ve olumsuz çevre koşullarında eğitim görüyor." dedi.

İlçedeki Eğitim Müdürlüğü ve okullardaki öğrencilerin verilerini arşivleyecek bir bilgisayarının bulunmadığına işaret eden Avvam, tüm öğrenci bilgilerinin elinde tuttuğu telefonda olduğunu söyledi.

Kurtarılmış bölgelerdeki çocukların, savaşın ve kuşatmanın bedelini ödemeye devam ettiğini, eğitim sisteminin finansman eksikliği, tüm çocuklara güvenli, adil ve sürdürülebilir hizmet sağlayamama gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu aktaran Avvam, "Tüm ilçelerde, köylerde ve yerinden edilenler için kurulan kamplarda eğitim sürecinin devam etmesi için gönüllülüğün ana mesele olduğu söylenebilir." diye konuştu.

Öğretmen de öğrenci de geçim derdinde

Öğretmen Ali Abduh Tayyib ise maaş kesintisi ve yüksek fiyatlar nedeniyle eğitim sektöründeki heveslerinin ve hayallerinin yıkıldığını söyledi.

Boğucu bir kuşatmanın ortasında ve Husilerin tarım ürünlerinin pazarlara ihracatını engellediği şartlarda çiftliğinin tek geçim kaynağı olduğuna işaret eden Tayyib, "Çözülebilecek gibi görünmeyen, hızla artan ve şiddetlenen zorluklarla karşı karşıyayız. Öğretmen de öğrenci de ailelerine destek olmak için geçim kaynağı arayışı içinde." ifadelerini kullandı.

6 milyon çocuğun eğitimden mahrum kalabileceği uyarısı

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temmuz ayında yayımladığı raporda, Yemen'de eğitimleri aksayan çocukların sayısının 6 milyona ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Öğretmenlerin üçte ikisinin (170 binden fazla öğretmen) dört yıldır düzenli maaş alamadığı ve ailelerinin geçimini sağlamak için öğretmenliği bırakmak zorunda kaldıkları kaydedilen raporda, bunun da yaklaşık 4 milyon çocuğun daha eğitim alma şansını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması anlamına geldiği aktarıldı.

"Son altı yılda Yemen'deki çatışma taraflarının saflarında 3 bin 600'den fazla çocuğun silah altına alındığı" belirtilen raporda, Mart 2015-Şubat 2021 döneminde yaklaşık 3 bin 300 çocuğun öldürüldüğü, 465 eğitim tesisinin saldırıya uğradığı ve askeri amaçlarla kullanıldığı ifade edildi.

Aynı raporda, "5-17 yaş arası Yemenli çocukların yüzde 17'sinin, yani toplam 3,1 milyon çocuk çalışıyor ve Yemen'deki ekonomik çöküş nedeniyle şu anda daha fazla çalışan çocuğun olması muhtemeldir." ifadeleri kullanıldı.