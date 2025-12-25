Yemen'de Esir Takas Anlaşması Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika
Yemen'de Esir Takas Anlaşması Memnuniyetle Karşılandı

25.12.2025 00:17
Arap ülkeleri, Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki 2900 esir takası anlaşmasından memnuniyet duydu.

Arap ülkeleri, Yemen hükümeti ile Husiler (Ensarullah Hareketi) arasında toplamda 2900 esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda yapılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Mısır, Somali, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ün yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından yapılan açıklamalarda, Yemen hükümeti ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşmadan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Umman'ın başkenti Maskat'ta 11 gün devam eden görüşmelerin sonucunda, dün Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklu takasının yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi himayesinde varılan mutabakatın, Yemen'de iç savaşın başlamasından bu yana en geniş kapsamlı esir takası anlaşması olduğu belirtiliyor.

Anlaşma kapsamında 1700 Husi tutukluya karşılık, aralarında 7 Suudi ve 23 Sudanlının da bulunduğu 1200 tutuklunun serbest bırakılması öngörülüyor.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma "kardeş Yemen halkının yaşadığı acıların hafifletilmesine katkı sağlayacak önemli bir insani adım" olarak nitelendirildi.

Anlaşmanın "Yemen'deki tarafların birleşmesine yönelik bir umut ışığı olduğu" ve "Yemen halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma yönündeki meşru beklentilerini karşılayacak ciddi bir siyasi sürecin başlatılmasına imkan tanıyacağı" belirtildi.

Somali

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen ve Husiler arasındaki anlaşmayı "güven inşası açısından önemli bir adım ve tutuklular ile ailelerinin maruz kaldığı acıların hafifletilmesine yönelik anlamlı bir girişim" olarak değerlendirildi.

Arabuluculuk çabaları için Umman ve Suudi Arabistan'a teşekkür edilen açıklamada, Somali'nin "Yemen'in egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde krizin kapsamlı, kapsayıcı ve barışçıl biçimde çözülmesine yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabalara destek vereceği" ifade edildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın "insani meselelerin ele alınmasının yanı sıra güvenlik ve istikrar çabalarının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak görüldüğü" belirtildi.

Umman'ın müzakerelere ev sahipliği yapmasının süreci kolaylaştırdığına işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilciliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin çabaları için teşekkür edildi.

Açıklamada, Katar'ın Yemen'in yanında yer almaya ve Yemen halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma yönündeki beklentilerini desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, anlaşma hakkında "Yemen'de kapsamlı barışçıl çözüm çabalarının desteklenmesi yolunda olumlu ve önemli bir adım" açıklamasında bulundu.

Bahreyn'in Yemen'de kalıcı ve kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılmasını hedefleyen tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri desteklediğini ifade edildi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "insani acıların hafifletilmesine katkı sağlayan ve Yemen ile bölgede istikrarı desteklemeye yönelik çabaları güçlendiren önemli bir insani adım" olarak nitelendirilen anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

BAE'nin, Yemen'deki krizi sona erdirecek, insani acıları dindirecek ve Yemen halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma yönündeki meşru beklentilerini karşılayacak kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşılması için tüm bölgesel ve uluslararası çabalara destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın sağlanmasında katkısı olan Umman ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi (Hans Grundberg) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin çabaları takdir edildi.

Ürdün'ün, Yemen'de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 57 üye ülke adına yaptığı açıklamada, anlaşmayı "insani acıların hafifletilmesine katkı sağlayan, güven inşası fırsatlarını güçlendiren önemli bir insani adım" olarak değerlendi ve memnuniyetle karşıladı.

Açıklamada, "Anlaşmanın, Yemen'de barış ve istikrar sürecini güçlendirmesi ve Yemen halkının acılarının hafifletilmesine katkı sağlamasınını umuyoruz." denildi.

Yemen'de 11 yıldır süren iç savaş

Nisan 2022'den bu yana Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

Nisan 2023'te taraflar, İsviçre'de yürütülen müzakerelerin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM kolaylaştırıcılığında son esir değişimini gerçekleştirerek yaklaşık 900 kişi serbest bırakılmıştı.

Tarafların elinde tuttuğu esir ve tutukluların kesin sayısı bilinmemekle birlikte, 2018'de İsveç'in Stockholm kentinde yapılan istişarelerde hükümet ile Husi heyetleri 15 binden fazla tutuklu ve mahkuma ait listeler sunmuştu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de halen yaklaşık 20 bin civarında esir ve tutuklunun bulunduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Son Dakika

