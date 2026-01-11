Yemen'de Esirler Serbest Bırakıldı

Yemen'de Hadramevt Kabileler İttifakı, feshedilen Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı esirleri serbest bıraktı.

Hadramevt Valisi ve "Vatan Kalkanı Güçleri" Komutanı Salim Ahmed el-Hanbeşi yaptığı açıklamada, feshedilen GGK'ye bağlı esirlerin serbest bırakılması adımının toplumsal uzlaşı ve istikrar açısından önem taşıdığını vurguladı.

Serbest bırakılan esirlerle bir araya gelen Hanbeşi, "geçmişin ihtilaflarını" geride bırakıp hoşgörü ve birlikte yaşam temelinde yeni bir sayfa açmanın önemine dikkat çekti.

Gençlere Hadramevt'in güvenliği ve istikrarına zarar verecek girişimlerden uzak durmaları çağrısı yapan Hanbeşi, mevcut sürecin ulusal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesini gerektirdiğini ifade etti.

Vali Hanbeşi ayrıca, yerel yönetimin toplumsal uzlaşı dosyasına büyük önem verdiğini, önceki dönemin olumsuz etkilerinin, hukuk ve hoşgörü çerçevesinde ele alınarak toplumsal barışın güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Aralık 2025'te Hadramevt'te "güvenlik destek güçleri" ile Hadramevt Kabileler İttifakı arasında yaşanan çatışmalarda bazı unsurlar esir alınmıştı.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'ye bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin, yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik operasyonun ardından Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, kendini feshettiğini açıklamıştı.