Yemen'de Esirler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de Esirler Serbest Bırakıldı

11.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hadramevt Kabileler İttifakı, feshedilen GGK'ye bağlı esirleri serbest bırakarak barış çağrısı yaptı.

Yemen'de Hadramevt Kabileler İttifakı, feshedilen Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı esirleri serbest bıraktı.

Hadramevt Valisi ve "Vatan Kalkanı Güçleri" Komutanı Salim Ahmed el-Hanbeşi yaptığı açıklamada, feshedilen GGK'ye bağlı esirlerin serbest bırakılması adımının toplumsal uzlaşı ve istikrar açısından önem taşıdığını vurguladı.

Serbest bırakılan esirlerle bir araya gelen Hanbeşi, "geçmişin ihtilaflarını" geride bırakıp hoşgörü ve birlikte yaşam temelinde yeni bir sayfa açmanın önemine dikkat çekti.

Gençlere Hadramevt'in güvenliği ve istikrarına zarar verecek girişimlerden uzak durmaları çağrısı yapan Hanbeşi, mevcut sürecin ulusal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesini gerektirdiğini ifade etti.

Vali Hanbeşi ayrıca, yerel yönetimin toplumsal uzlaşı dosyasına büyük önem verdiğini, önceki dönemin olumsuz etkilerinin, hukuk ve hoşgörü çerçevesinde ele alınarak toplumsal barışın güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Aralık 2025'te Hadramevt'te "güvenlik destek güçleri" ile Hadramevt Kabileler İttifakı arasında yaşanan çatışmalarda bazı unsurlar esir alınmıştı.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'ye bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin, yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik operasyonun ardından Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, kendini feshettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Esirler Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 16:53:18. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Esirler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.